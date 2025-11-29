Dittatori in combutta contro le sanzioni occidentali che quindi funzionano

Non è uno scherzo: la prossima settimana le Nazioni Unite celebreranno la loro prima "Giornata internazionale contro le misure coercitive unil.

