Disonora il padre e la madre | il primo noir di Repek
Arezzo, 29 novembre 2025 – . Edizioni Albatros, sarà in distribuzione dalla prossima settimana. “Disonora il padre e la madre”: c on questo noir Claudio Repek passa dai saggi al romanzo. Pubblicato da Albatros sarà in distribuzione, nelle librerie e on line, dalla prossima settimana e verrà presentato il 12 dicembre ad Arezzo. La storia inizia con l’omicidio di una bambina e prosegue intrecciando storie criminali e personali nelle quali nessuno è quello che sembra. Si legge nella quarta di copertina: “All’improvviso ci sono eventi che aprono un varco dentro di noi, ferite e pensieri che il tempo aveva cercato di nascondere ritornano in superficie, travolgendoci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
