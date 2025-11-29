Disney non presenterà la storia del punisher ai fan dell mcu

La presenza di personaggi iconici come il Punisher nel Marvel Cinematic Universe (MCU) sta generando grande interesse tra appassionati e addetti ai lavori. L'assenza di questa figura nella seconda stagione di Daredevil: Born Again implica che alcuni sviluppi fondamentali, come l'incontro con il villain Wilson Fisk, potrebbero non verificarsi. In questo contesto, si analizza lo stato attuale della storyline e le implicazioni della mancanza di certe presenze nel nuovo romanzo televisivo. la mancanza del punisher in daredevil: born again e le conseguenze sulla trama. l'assenza di jon bernthal e il rapporto con wilson fisk.

