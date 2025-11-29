Discutono mentre stanno rubando un' auto | la polizia li vede e li arresta

Ieri pomeriggio la polizia ha arrestato un 44enne napoletano e un 26enne di Acireale, entrambi con precedenti di polizia, per tentato furto aggravato; il 44enne è stato, anche denunciato per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.In particolare, gli agenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

