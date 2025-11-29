Diritto alla verità la diretta tv del convegno delle Agende rosse di Borsellino con Azzariti Oliva Ranucci Scarpinato e Tescaroli
“Il diritto alla verità deve essere affermato a livello normativo”. Parola di Salvatore Borsellino, che con questa dichiarazione al Fatto Quotidiano ha presentato il dibattito organizzato a Bologna il 29 e 30 novembre. All’interno della Sala Borsa, i familiari delle vittime delle stragi di mafia e terrorismo si confronteranno sul diritto alla verità con alcuni storici, giuristi del calibro di Gaetano Azzariti, giornalisti come Sigfrido Ranucci di Report e la vicedirettrice del Fatto Quotidiano Maddalena Oliva, magistrati e politici, da Luca Tescaroli a Roberto Scarpinato. Il convegno gode del patrocinio del comune di Bologna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Il 29 e 30 novembre 2025 a Bologna presso la Sala Borsa Auditorium Biagi in Piazza del Nettuno 3, si terrà il Congresso nazionale sul tema “#IlDirittoallaVerità”, organizzato da @salvatore1942 e @movimentoagenderosse, con il patrocinio del @comunedibol - facebook.com Vai su Facebook