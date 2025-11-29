Diritti persone con disabilità | torna Giochiamo senza barriere la festa dell’inclusione
FASANO - Il Lions Club Fasano martedì 2 dicembre, dalle ore 16, nella palestra dell’Iiss “Da Vinci” di Fasano, in occasione della “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità” presenterà la seconda edizione del service “Giochiamo senza barriere, la festa dell’inclusione”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Scopri altri approfondimenti
LOCATELLI: APPROVATO NUOVO PIANO D’AZIONE PER DIRITTI PERSONE CON DISABILITA’ ROMA, 28 NOV – L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND) ha approvato oggi il nuovo Piano d’azione nazionale per la prom - facebook.com Vai su Facebook
#Umbria “Attività del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità”. L’Assemblea legislativa prende atto della relazione consiglio.regione.umbria.it/informazione/n… Vai su X
Diritti, ambiente, impegno civile: a Lodi torna il Festival della fotografia etica - Sono questi i numeri della 16esima edizione del Festival della Fotografia etica, in programma a Lodi dal 27 ... corriere.it scrive