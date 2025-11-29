Diritti persone con disabilità | torna Giochiamo senza barriere la festa dell’inclusione

29 nov 2025

FASANO - Il Lions Club Fasano martedì 2 dicembre, dalle ore 16, nella palestra dell’Iiss “Da Vinci” di Fasano, in occasione della “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità” presenterà la seconda edizione del service “Giochiamo senza barriere, la festa dell’inclusione”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

