Diretta WRC – Saudi Arabia Rally 2025

Tuttorally.news | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Jeddah, dove si svolge l’ultimo atto del WRC che assegnerà il titolo piloti assoluto e quello WRC2 Challenge. La redazione di TuttoRally, come sempre, seguirà in diretta la gara PS15 Thabhan 1 16.29 km La resa dei conti è ufficialmente iniziata. Nel rally che chiude la stagione, sulle pietraie e le insidie del deserto . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

WRC | Al-Attiyah correrà al Rally Arabia Saudita su una Puma Rally1 di M-Sport - Il WRC torna quest'anno in Arabia Saudita, nel rally che concluderà la stagione corrente. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Diretta Wrc 8211 Saudi