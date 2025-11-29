DIRETTA | Spalletti annuncia lo stiramento di Vlahovic; Milan-Lazio non si sblocca – Le news del 29 novembre

Manca sempre meno al fischio d’inizio delle gare di Milan e Juventus, ma non solo: tutti gli aggiornamenti di giornata Dopo il 2-0 con il quale il Como ha liquidato in maniera piuttosto agevole la pratica Sassuolo, la tredicesima giornata di Serie A è pronta ad entrare nel vivo. Tra gli appuntamenti da cerchiare in rosso, fari puntati soprattutto allo Stadium dove la Juventus – reduce dal successo in terra norvegese con il Bodo – se la vedrà con il Cagliari. DIRETTA Scelte obbligate per Allegri. Le ultime sul rientro di Bremer – Le news del 29 novembre (Ansa Foto) – Calciomercato.it È atteso dalla prova del nove anche il Milan di Massimiliano Allegri che vuole lanciare un altro messaggio importante: a San Siro Leao e compagni ospiteranno la Lazio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Spalletti annuncia lo stiramento di Vlahovic; Milan-Lazio non si sblocca – Le news del 29 novembre

DIRETTA PRESENTAZIONE SPALLETTI JUVENTUS/ “Qualità e mentalità per credere allo scudetto” (31 ottobre 2025) - La diretta presentazione Spalletti Juventus è iniziata in realtà con le parole di Damien Comolli, il direttore generale ha presentato Spalletti come “un grande esperto del calcio italiano, un ... ilsussidiario.net scrive

Juve, Spalletti si presenta: "Il massimo è rientrare nel giro scudetto, non vedo perché mi debba accontentare" - Spalletti: "Mi fido del mio comportamento, la differenza la faranno sempre i calciatori" Spalletti: "Non so quanto riuscirò a incidere, ma so quale sarà il mio comportamento da quando mi alzo la ... Lo riporta corrieredellosport.it

Spalletti-Juventus, firma e annuncio ufficiale: accordo fino a giugno 2026 - «Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026», inizia così il comunicato della Juventus. Secondo corriere.it