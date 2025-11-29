DIRETTA Serie A | tredicesima giornata | vittorie per Genoa e Udinese Spalletti conferma Perin LIVE

Calciomercato.it seguirà le partite di sabato in tempo reale Dopo la vittoria del Como contro il Sassuolo, la tredicesima giornata di Serie A prosegue oggi con altre quattro partite: due alle 15, una alle 18 e una alle 20.45. Il palinsesto odierno si chiuderà con il big match Milan-Lazio, mentre l’aperitivo prevede la sfida Juventus-Cagliari. DIRETTA Serie A: tredicesima giornata, segui la cronaca LIVE (Ansa Foto) – calciomercato.it Ad aprire le danze saranno tuttavia due sfide molto importanti in ottica salvezza, soprattutto in Liguria dove il Genoa di Daniele De Rossi affronta il Verona. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A: tredicesima giornata: vittorie per Genoa e Udinese, Spalletti conferma Perin LIVE

Approfondisci con queste news

SERIE A | In campo alle 15 Parma-Udinese e Genoa-Verona. DIRETTA E FOTO ansa.it/sito/notizie/s… Vai su X

?Milan-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook

DIRETTA Serie A: tredicesima giornata: vittorie per Genoa e Udinese, ora Juve-Cagliari LIVE - Diretta Serie A, tredicesima giornata in tempo reale con la cronaca testuale live delle partite di sabato 29 novembre ... Scrive calciomercato.it

Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 13a Giornata - Palinsesto e Telecronisti - In occasione della tredicesima giornata della Serie A Enilive debutta Legends Road, la nuova serie d... Riporta digital-news.it

Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 13a Giornata - Palinsesto e Telecronisti - Se vuoi restare informato, clicca e scopri i dettagli ora! Si legge su digital-news.it