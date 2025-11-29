DIRETTA Serie A | tredicesima giornata | vittorie per Genoa e Udinese ora Juve-Cagliari LIVE

Calciomercato.it seguirà le partite di sabato in tempo reale Dopo la vittoria del Como contro il Sassuolo, la tredicesima giornata di Serie A prosegue oggi con altre quattro partite: due alle 15, una alle 18 e una alle 20.45. Il palinsesto odierno si chiuderà con il big match Milan-Lazio, mentre l’aperitivo prevede la sfida Juventus-Cagliari. DIRETTA Serie A: tredicesima giornata, segui la cronaca LIVE (Ansa Foto) – calciomercato.it Ad aprire le danze saranno tuttavia due sfide molto importanti in ottica salvezza, soprattutto in Liguria dove il Genoa di Daniele De Rossi affronta il Verona. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A: tredicesima giornata: vittorie per Genoa e Udinese, ora Juve-Cagliari LIVE

