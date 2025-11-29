DIRETTA Serie A | tredicesima giornata segui la cronaca LIVE
Calciomercato.it seguirà le partite di sabato in tempo reale Dopo la vittoria del Como contro il Sassuolo, la tredicesima giornata di Serie A prosegue oggi con altre quattro partite: due alle 15, una alle 18 e una alle 20.45. Il palinsesto odierno si chiuderà con il big match Milan-Lazio, mentre l’aperitivo prevede la sfida Juventus-Cagliari. (Ansa Foto) – calciomercato.it Ad aprire le danze saranno tuttavia due sfide molto importanti in ottica salvezza, soprattutto in Liguria dove il Genoa di Daniele De Rossi affronta il Verona. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altre letture consigliate
Alla Rinascente da Nicola, in diretta le migliori partite di Serie A. Venite a gustare il momento con una favolosa pizza o un nostro piatto tipico, insieme agli amici o alla famiglia! Siamo a Sessa Aurunca, in via Seggitello, sul Corso Lucilio - facebook.com Vai su Facebook
SERIE A | In campo Lazio-Lecce. Segui la DIRETTA #ANSA Vai su X
Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 13^ giornata (oggi sabato 29 novembre 2025) - Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 29 novembre 2025, delle partite per la 13^ giornata che saranno in programma. Secondo ilsussidiario.net
Serie A, il programma della 13^ giornata: gli orari e i telecronisti DAZN - Il programma della 13^ giornata del campionato di Serie A 2025- Come scrive punto-informatico.it
DIRETTA | Scelte obbligate per Allegri. Le ultime sul rientro di Bremer – Le news del 29 novembre - Dalle gare in programma per la tredicesima giornata di Serie A alle indiscrezioni di mercato: segui con noi gli ultimi risvolti. calciomercato.it scrive