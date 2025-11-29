DIRETTA Serie A | tredicesima giornata | Esposito firma il vantaggio ma Yildiz pareggia subito LIVE
Calciomercato.it seguirà le partite di sabato in tempo reale Dopo la vittoria del Como contro il Sassuolo, la tredicesima giornata di Serie A prosegue oggi con altre quattro partite: due alle 15, una alle 18 e una alle 20.45. Il palinsesto odierno si chiuderà con il big match Milan-Lazio, mentre l’aperitivo prevede la sfida Juventus-Cagliari. DIRETTA Serie A: tredicesima giornata, segui la cronaca LIVE (Ansa Foto) – calciomercato.it Ad aprire le danze saranno tuttavia due sfide molto importanti in ottica salvezza, soprattutto in Liguria dove il Genoa di Daniele De Rossi affronta il Verona. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Contenuti che potrebbero interessarti
SERIE A | In campo alle 15 Parma-Udinese e Genoa-Verona. DIRETTA E FOTO ansa.it/sito/notizie/s… Vai su X
?Milan-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Serie A: tredicesima giornata: Spalletti conferma Perin, si parte a Torino LIVE - Diretta Serie A, tredicesima giornata in tempo reale con la cronaca testuale live delle partite di sabato 29 novembre ... Secondo calciomercato.it
Serie A, oggi Juventus-Cagliari – Diretta - (Adnkronos) – La Juventus di Luciano Spalletti ospita il Cagliari oggi, sabato 29 novembre, nell’anticipo della tredicesima giornata della Serie A. Da msn.com
RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il Genoa non si ferma! Diretta gol live score (oggi 29 novembre 2025) - Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 29 novembre 2025, delle partite per la 13^ giornata che saranno in programma. Scrive ilsussidiario.net