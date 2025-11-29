DIRETTA | Gilmour si opera De Rossi inguaia Zanetti Bonny out – Le news del 29 novembre

Manca sempre meno al fischio d’inizio delle gare di Milan e Juventus, ma non solo: tutti gli aggiornamenti di giornata Dopo il 2-0 con il quale il Como ha liquidato in maniera piuttosto agevole la pratica Sassuolo, la tredicesima giornata di Serie A è pronta ad entrare nel vivo. Tra gli appuntamenti da cerchiare in rosso, fari puntati soprattutto allo Stadium dove la Juventus – reduce dal successo in terra norvegese con il Bodo – se la vedrà con il Cagliari. DIRETTA Scelte obbligate per Allegri. Le ultime sul rientro di Bremer – Le news del 29 novembre (Ansa Foto) – Calciomercato.it È atteso dalla prova del nove anche il Milan di Massimiliano Allegri che vuole lanciare un altro messaggio importante: a San Siro Leao e compagni ospiteranno la Lazio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Gilmour si opera, De Rossi inguaia Zanetti. Bonny out – Le news del 29 novembre

Altre letture consigliate

«Billy Gilmour sta valutando la possibilità di un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema della pubalgia, in accordo con il club. » Il centrocampista scozzese è fuori dai giochi dal primo novembre, dopo essersi fermato durante la partita in c - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, altra perdita per Conte: Gilmour si opera, quali sono i tempi di recupero - "Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Da tuttomercatoweb.com

Napoli, Billy Gilmour si opera: intervento a Londra lunedì per i problemi di pubalgia - Il Napoli ha reso noto che "Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dottor Gennaro De Luca dello staff medico azzurro". Lo riporta napoli.repubblica.it

Gilmour si opera: ecco la data dell'intervento - Il centrocampista del Napoli era uscito al 38' del primo tempo durante la sfida al Maradona contro il Como per un problema ... Secondo msn.com