DIRETTA | Bremer vicino al rientro Gilmour si opera De Rossi inguaia Zanetti – Le news del 29 novembre

Manca sempre meno al fischio d’inizio delle gare di Milan e Juventus, ma non solo: tutti gli aggiornamenti di giornata Dopo il 2-0 con il quale il Como ha liquidato in maniera piuttosto agevole la pratica Sassuolo, la tredicesima giornata di Serie A è pronta ad entrare nel vivo. Tra gli appuntamenti da cerchiare in rosso, fari puntati soprattutto allo Stadium dove la Juventus – reduce dal successo in terra norvegese con il Bodo – se la vedrà con il Cagliari. DIRETTA Scelte obbligate per Allegri. Le ultime sul rientro di Bremer – Le news del 29 novembre (Ansa Foto) – Calciomercato.it È atteso dalla prova del nove anche il Milan di Massimiliano Allegri che vuole lanciare un altro messaggio importante: a San Siro Leao e compagni ospiteranno la Lazio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Bremer vicino al rientro, Gilmour si opera. De Rossi inguaia Zanetti – Le news del 29 novembre

