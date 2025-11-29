DIRETTA | Allegri lancia Nkunku Bremer vicino al rientro Gilmour si opera Rui Costa chiude a Dybala – Le news del 29 novembre

Calciomercato.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manca sempre meno al fischio d’inizio delle gare di Milan e Juventus, ma non solo: tutti gli aggiornamenti di giornata Dopo il 2-0 con il quale il Como ha liquidato in maniera piuttosto agevole la pratica Sassuolo, la tredicesima giornata di Serie A è pronta ad entrare nel vivo. Tra gli appuntamenti da cerchiare in rosso, fari puntati soprattutto allo Stadium dove la Juventus – reduce dal successo in terra norvegese con il Bodo – se la vedrà con il Cagliari. DIRETTA Scelte obbligate per Allegri. Le ultime sul rientro di Bremer – Le news del 29 novembre (Ansa Foto) – Calciomercato.it È atteso dalla prova del nove anche il Milan di Massimiliano Allegri che vuole lanciare un altro messaggio importante: a San Siro Leao e compagni ospiteranno la Lazio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta allegri lancia nkunku bremer vicino al rientro gilmour si opera rui costa chiude a dybala 8211 le news del 29 novembre

© Calciomercato.it - DIRETTA | Allegri lancia Nkunku, Bremer vicino al rientro, Gilmour si opera. Rui Costa chiude a Dybala – Le news del 29 novembre

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milan, Allegri: "Leao e Nkunku? Curioso anch'io di vederli insieme" - Reduce da tre pareggi nelle ultime quattro partite, il Milan ha di fronte l'esame Roma da affrontare con le solite assenze post sosta di ottobre. Riporta gazzetta.it

Nkunku e Leao, gli assi nella manica di Allegri. Milan, che tesoro in panchina - I tifosi del Milan, però, saranno più interessati alla sua crescita fisica. Si legge su gazzetta.it

Milan-Lecce, Allegri: «Nkunku forse dall'inizio. Leao? Da valutare per il Napoli» - A San Siro, per il secondo turno, arriva il Lecce di Eusebio Di Francesco, già sconfitto in campionato: «È una ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Allegri Lancia Nkunku