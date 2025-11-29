Dipendenti costretti a regalare la spesa ad una 23enne | Altrimenti vi faccio spaccare l'auto

La donna, 23 anni e residente nel campo rom di via Carrafiello, non esitava a minacciare i dipendenti anche davanti ai propri figli di 11 e 8 anni: arrestata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

La preoccupazione di 'Rinascita Comune' per le dimissioni di Costantino da Castore: "Vicini agli oltre 140 dipendenti: 'Costretti ancora una volta a vivere momenti di instabilità' - facebook.com Vai su Facebook

Corte dei Conti, sale a 201 miliardi la spesa per i redditi dei dipendenti nelle Pa. Nel 2025 +2,3% - Nel 2025 la spesa per gli stipendi della pubblica amministrazione ha raggiunto i 201 miliardi di euro con un aumento del 2,3% sull'anno precedente, trainata dai rinnovi contrattuali. Come scrive ansa.it

Geobadge e la gestione smart delle note spesa dei dipendenti - La gestione delle note spese dei dipendenti è un compito che, se non gestito correttamente, può diventare un vero e proprio incubo amministrativo. Scrive roma.corriere.it

C. Conti, 201 miliardi spesa dipendenti P.A 2025, +2,3% - La spesa per i redditi da lavorodipendente nelle pubbliche amministrazioni raggiunge nel 2025 l'importo complessivo di 201 miliardi di euro, con un incremento del 2,3% rispetto all'anno precedente. ansa.it scrive