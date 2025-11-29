Diouf Inter il costante dubbio per Chivu a centrocampo | il caso e le difficoltà ad adattarsi alla nuova realtà

Inter News 24 Diouf Inter, il centrocampista nerazzurro arranca a calarsi nei panni della sua squadra: il punto sul francese ex Lens in forza ai meneghini. Il momento difficile dell’Inter è evidente, e Cristian Chivu non nasconde il malessere che attraversa la squadra, in particolare il reparto di centrocampo. Il tecnico rumeno ha sottolineato che “il calcio è come la vita, serve fortuna. E la ruota prima o poi gira”, un messaggio che sembra rivolto a un periodo complicato, che ha visto Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez sostituiti due volte in quattro giorni, segno della frustrazione che sta attraversando l’intero gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Diouf Inter, il costante dubbio per Chivu a centrocampo: il caso e le difficoltà ad adattarsi alla nuova realtà

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Chivu: “ #Sommer è il titolare dell’Inter. #Diouf merita elogi, contro il Milan mi è piaciuto” Vai su X

Matteo Moretto - Diouf non lascerà l'Inter a gennaio. per ragioni di regolamento, non si muoverà da Milano ora, avendo già militato in due club in questa stagione. Inter e, appunto, Lens. - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Diouf frena il mercato: cessione bloccata per un motivo - I primi mesi però hanno lasciato dubbi sul suo impiego, con minutaggio ridotto e difficoltà di inserimento. Lo riporta spaziointer.it

Inter, Diouf: “Mai avuto dubbi sulla scelta di questo club” - Le prime parole di Andy Diouf come nuovo giocatore dell’Inter: il centrocampista ha parlato della trattativa e le ambizioni con i nerazzurri Andy Diouf è un nuovo giocatore dell’Inter. Da gianlucadimarzio.com

Diouf, essere interisti vuol dire molte cose - "L'Inter è un club ricco di storia, appena ho saputo della notizia non ci ho pensato un momento: non ci sono stati dubbi per me scegliere questo club, è un onore essere qui. ansa.it scrive