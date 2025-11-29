Indirizzi nuovi da appuntare per il flaneur milanese stanco dei soliti posti. Il primo è centralissimo, eppure fino ad oggi inesplorabile. Al civico 41 di via Manzoni, facciata neoclassica piuttosto importante, da guardare meglio in prospettiva, dall’altro lato del marciapiede: doppie colonne in stile ionico, in granito rosa, reggono il balcone del piano nobile su cui si affacciano 25 finestre decorate, in alternanza, con forme triangolari e curvilinee. Sul cancello è scolpito in ferro battuto il motto “ Humilitas ” a dirci subito che siamo in “territorio Borromeo”, nello specifico di quel ramo della famiglia che si chiama Borromeo D’Adda (se vi suona famigliare, sono gli stessi che, tramite apposita fondazione, ben si adoperano nel settore dell’educazione dei più piccoli). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dimore riaperte tra la Milano romantica e la periferia