Digitale Spotify | per video podcast in Italia le ore di visione sono aumentate del 175% in un anno

Roma, 27 nov. (AdnkronosLabitalia) - In Italia le ore di visione dei video podcast su Spotify sono cresciute di oltre il 175% nell'ultimo anno. A trainare la crescita straordinaria c'è un'audience in aumento di quasi l'80% e una fruizione sempre più attiva: la percentuale di ascoltatori di podcast che guarda anche i contenuti video è salita di quasi il 120% e quasi 9 su 10 seguono i video podcast con la finestra dell'applicazione in primo piano. Parallelamente la spinta arriva anche dai creator: cresce l'adozione del formato video. Il numero di podcast in Italia che pubblicano episodi in video è aumentato di oltre il 65% nell'ultimo anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Digitale, Spotify: per video podcast in Italia le ore di visione sono aumentate del 175% in un anno

