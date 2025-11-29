dicembre un regalo anticipato per gli appassionati di supernatural

il ritorno della saga di supernatural su prime video e peacock a dicembre 2025. L’universo di Supernatural si prepara a un’inedita esposizione in streaming, offrendo a fan e nuovi spettatori l’opportunità di rivivere le avventure di Sam e Dean Winchester. Con un 2025 relativamente tranquillo dal punto di vista delle novità, la serie celebra comunque un suo momento di grande rilevanza grazie all’arrivo di tutte le sue stagioni su nuove piattaforme. La transizione digitale segna un capitolo importante, che farà rivivere la saga proprio in prossimità delle festività natalizie. le stagioni complete di supernatural approdano su prime video e peacock a dicembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

