Diawara | Roma e Napoli sono due grandi squadre sarà una partita molto equilibrata

Diawara: “Roma e Napoli sono due grandi squadre che stanno facendo bene, sarà una partita molto equilibrata, il piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza”. Amadou Diawara, ex centrocampista del Napoli e della Roma, è stato intervistato da Il Romanista alla viglia del match tra le due squadre. Queste le sue parole: Come sta, innanzitutto? “Sto bene, grazie. Quest’anno sono al Leganes e mi sto trovando molto bene dopo un paio di anni un po’ particolari”. Lei è uno dei doppi ex di Roma-Napoli. Sta seguendo la Serie A? Che cosa pensa delle due squadre? “Seguo sempre con molto interesse il campionato italiano, Roma e Napoli sono due grandi squadre che stanno facendo bene. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Diawara: “Roma e Napoli sono due grandi squadre, sarà una partita molto equilibrata”

