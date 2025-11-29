Diaco rompe su Albanese | Mi sono sbagliato sul voto alla cittadinanza onoraria
"Da consigliere comunale ho votato, tempo fa, per conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Lo feci in una fase in cui le sue posizioni non si erano ancora espresse con la radicalità che oggi conosciamo". Con queste parole, in un post su Facebook, Filippo Diaco manifesta il proprio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Francesca Albanese spacca anche il centro. Felicori ‘molla’ Conti: "Lista finita". Diaco: "Stare in panchina è dura" - Da sinistra la vicesindaca Emily Clancy rivendica la scelta ("è una mia proposta, ci credo molto, il suo lavoro va istituzionalmente sostenuto"), ... Si legge su ilrestodelcarlino.it