Diaco rompe su Albanese | Mi sono sbagliato sul voto alla cittadinanza onoraria

Bolognatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Da consigliere comunale ho votato, tempo fa, per conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Lo feci in una fase in cui le sue posizioni non si erano ancora espresse con la radicalità che oggi conosciamo". Con queste parole, in un post su Facebook, Filippo Diaco manifesta il proprio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Francesca Albanese spacca anche il centro. Felicori ‘molla’ Conti: "Lista finita". Diaco: "Stare in panchina è dura" - Da sinistra la vicesindaca Emily Clancy rivendica la scelta ("è una mia proposta, ci credo molto, il suo lavoro va istituzionalmente sostenuto"), ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Diaco Rompe Albanese Sono