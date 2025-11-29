Diaco rompe su Albanese | Mi sono sbagliato sul voto alla cittadinanza onoraria

"Da consigliere comunale ho votato, tempo fa, per conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Lo feci in una fase in cui le sue posizioni non si erano ancora espresse con la radicalità che oggi conosciamo". Con queste parole, in un post su Facebook, Filippo Diaco manifesta il proprio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it