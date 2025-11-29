Diabete mellito un’epidemia globale

Un momento di scambio tra diversi attori della gestione globale del diabete, un dialogo produttivo e multidisciplinare tra ‘addetti ai lavori’ per tenere alta l’attenzione su una patologia in continua espansione. Questo è stato il convegno ‘Diabete mellito, un’epidemia globale: il crocevia tra. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

La comorbilità tra apnea ostruttiva del sonno (OSA) e diabete mellito è un tema di crescente interesse nella medicina, in quanto le due condizioni sono frequentemente associate. L’apnea ostruttiva del sonno, che implica frequenti interruzioni della respira - facebook.com Vai su Facebook

"Diabete mellito, un’epidemia globale" - Un momento di scambio tra diversi attori della gestione globale del diabete, un dialogo produttivo e multidisciplinare tra ‘addetti ai lavori’ per tenere alta l’attenzione su una patologia in continua ... Segnala perugiatoday.it

Diabete, i numeri di un’epidemia - In Europa la malattia interessa 60 milioni di persone, in Italia si stimano 125 mila morti all’anno a causa o anche per questa patologia. Riporta unionesarda.it

Diabete mellito: cos’è, da cosa è causato e come si cura. Tutti i vip di oggi e del passato affetti dalla malattia - Soprattutto per il diabete di tipo 2, prevenire è possibile: mantenere un peso corporeo adeguato, seguire una dieta equilibrata (ricca di fibre, povera di zuccheri raffinati), fare attività fisica ... Lo riporta corriereadriatico.it