Dia prima di Milan-Lazio | Bella partita stasera giochiamo contro una squadra forte

Boulaye Dia, giocatore biancoceleste, ha parlato a ‘Sky Sport‘ prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di San Siro, a Milano.. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Dia prima di Milan-Lazio: “Bella partita stasera, giochiamo contro una squadra forte”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vi avevamo fatto la stessa domanda prima del Milan e vi eravate divisi. Allora ci riproviamo: firmereste per un pareggio domani contro il Napoli? Rispondete al sondaggio #asroma - facebook.com Vai su Facebook

Di Stefano ricorda: "Davanti il Milan ha bisogno di una prima punta alla Vlahovic" Vai su X

Lazio, Dia: "Squadra in crescita, contro il Milan dobbiamo giocare con personalità" - Boulaye Dia, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima della sfida col Milan: "La squadra sta crescendo, prendiamo. Da tuttomercatoweb.com

Milan-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - La Lazio è l'avversaria contro cui il Milan ha pareggiato più sfide in Serie A: 60 su 164, completano 72 vittorie dei rossoneri e 32 successi biancocelesti. Si legge su sport.sky.it

Milan-Lazio, Dia nel pre: “Partita difficile, dobbiamo giocare con umiltà e personalità" - Poco prima del fischio d’inizio di Milan–Lazio, il giocatore biancoceleste, Boulaye Dia, ha parlato ai microfoni di DAZN, Lazio Style Radio e Sky Sport, soffermandosi su diverse tematiche legate al ma ... Da laziopress.it