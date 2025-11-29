Juventus, il tecnico toscano illustra le ragioni della scelta: confermato Perin in porta Dopo la vittoria in Champions League contro il Bodo, la Juventus torna a caccia dei 3 punti anche in campionato. A Torino arriva il Cagliari. Juventus, Di Gregorio ancora in panchina: Spalletti spiega perché (AnsaFoto) – Calciomercato.it E nell’undici titolare non ci sarà Michele Di Gregorio. Il portiere siederà in panchina: per lui è la seconda gara consecutiva fuori dai titolari. Anche in Champions League infatti ha giocato Perin, confermato contro i sardi. Una decisione che ha spiegato lo stesso Spalletti ai microfoni di ‘DAZN’ prima della partita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Di Gregorio ancora in panchina: Luciano Spalletti spiega il motivo