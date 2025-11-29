Di Francesco carica il Lecce alla vigilia del match | Solidità e forza per tornare a segnare
LECCE – Non ammette alibi e guarda solo avanti. È questo il messaggio lanciato da Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, nella conferenza stampa della vigilia in vista della gara interna contro il Torino di Marco Baroni (13ª giornata di Serie A). Il mister giallorosso ha fatto il punto sulla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Di Francesco carica il Lecce alla vigilia del match: “Solidità e forza per tornare a segnare” - Il tecnico non cerca alibi e chiede di mettere subito da parte la parentesi dell'Olimpico, in casa della Lazio. Riporta lecceprima.it
Lecce, Di Francesco: “A Sassuolo tanti amici, mi auguro di togliermi le stesse soddisfazioni anche qui” - Le parole di Eusebio Di Francesco in conferenza stampa alla vigilia della settima giornata di Serie A, Lecce- Secondo gianlucadimarzio.com
Lecce, Di Francesco: "Ci saranno diversi cambi di formazione. Guai a sbagliare l'approccio" - Eusebio Di Francesco interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" nella tradizionale conferenza stampa alla vigilia di Lecce- Secondo tuttomercatoweb.com