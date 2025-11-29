Di Canio | Milan dopo la vittoria nel derby battere la Lazio è importante

In vista di Milan-Lazio, Paolo Di Canio, ex di entrambe le formazioni, ha rilasciato delle dichiarazioni sui rossoneri a 'Repubblica'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Di Canio: “Milan, dopo la vittoria nel derby battere la Lazio è importante”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Di Canio: “Inter, Napoli e Milan davanti a tutti. Spalletti? Un grande” Paolo Di Canio, ex Napoli e volto tv, ha parlato a La Repubblica analizzando il momento del calcio italiano e le prospettive delle big. “Spalletti ha restituito fiducia a giocatori chiave. È un gran - facebook.com Vai su Facebook

IL PENSIERO - Di Canio: "Nei primi tre posti vedo Inter, Napoli e Milan, Neres e Lang? Giocatori moderni, contento che Conte li abbia schierati" ift.tt/G459yO8 Vai su X

Di Canio: "Milan da scudetto? Per ora nessuna sta dominando. E giocando una sola volta alla settimana..." - Milan, match terminato con la vittoria della squadra rossonera, Paolo Di Canio, presente negli studi di Sky, ha rilasciato queste parole: "Sul rigore parato da ... milannews.it scrive

Milan Lazio, Di Canio analizza la sfida della tredicesima giornata: «Per Allegri sarebbe fondamentale vincere dopo il derby. Non giocare le coppe è un vantaggio e si vedrà» - Milan Lazio, Di Canio analizza la sfida di San Siro della tredicesima giornata sottolineando l’importanza della partita per i rossoneri e la lotta Scudetto In vista del match tra Milan e Lazio, Paolo ... Come scrive lazionews24.com

Inter Milan, Di Canio e le chance scudetto dei rossoneri - Inter Milan, Di Canio parla così del derby e della prestazione di Maignan. Scrive milannews24.com