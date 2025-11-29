Un grave e preoccupante episodio di presunta violenza si è verificato all’interno delle mura del carcere minorile di Casal del Marmo a Roma, dove uno dei giovani detenuti con la pesante accusa di aver abusato sessualmente una dodicenne e di aver successivamente diffuso il video dell’abuso tramite l’applicazione di messaggistica WhatsApp, ha denunciato di essere stato “torturato” e “picchiato”. La vicenda, che solleva interrogativi urgenti sulle condizioni di detenzione e sulla sicurezza dei minori all’interno delle strutture carcerarie, è stata portata alla luce dal padre del quattordicenne, che ha agito presentando una formale denuncia presso la Procura della Repubblica di Sulmona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Deve pagare, ma non così”. 14enne accusato di stupro, cosa gli è successo in carcere. Terribile