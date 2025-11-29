Detenuti nella famigerata cella 147 tre arresti Sorpresi al telefono mentre i droni sorvolavano il carcere

Lanazione.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 29 novembre 2025 – La settimana scorsa ( per l’esattezza sabato 22 novembre ) il problematico carcere della Dogaia di Prato era stato messo a ferro e fuoco da uno stuolo di agenti di polizia penitenziaria, polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza. Centinaia di perquisizioni e la conferma di un sistema consolidato che permetteva – tramite droni – di far entrare di tutto in prigione, dai telefonini alla droga. Il secondo tempo. Oggi, a una settimana di distanza, arriva un’appendice di quel maxi controllo: nelle prime ore della giornata, dopo un continuo monitoraggio dei detenuti nella famigerata camera di pernottamento 147, i tre che vi si trovavano stavano serenamente parlando al telefono con i loro smartphone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

detenuti nella famigerata cella 147 tre arresti sorpresi al telefono mentre i droni sorvolavano il carcere

© Lanazione.it - Detenuti nella famigerata cella 147, tre arresti. Sorpresi al telefono mentre i droni sorvolavano il carcere

Altri contenuti sullo stesso argomento

detenuti famigerata cella 147Detenuti nella famigerata cella 147, tre arresti. Sorpresi al telefono mentre i droni sorvolavano il carcere - Ancora guai alla Dogaia di Prato, dopo il maxi blitz di sette giorni fa. Come scrive msn.com

detenuti famigerata cella 147La cella 147 per lo spaccio: "Ora servono reti antilancio e la schermatura internet" - Le richieste del procuratore per mettere in sicurezza la Dogaia e impedire l’introduzione di stupefacenti e cellulari. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Detenuti Famigerata Cella 147