In Panathinaikos-Sturm Graz il georgiano Kiteishvili si è reso protagonista di un gol da applausi: recupera palla a centrocampo, si porta nella trequarti greca e trova la porta con un destro potentissimo (e da lontanissimo!) che colpisce la parte bassa della traversa e si insacca. Anche Rafa Benitez, allenatore del Panathinaikos, resta senza parole. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Destro potentissimo da fuori area: gol da cecchino in Europa League