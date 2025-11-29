Dentro il Dipartimento 40 | l’unità clandestina dell' Iran che opera nell’ombra
Negli ultimi mesi, una serie di documenti trapelati ha consentito di ricostruire in modo sorprendentemente chiaro la struttura e il funzionamento del cosiddetto Dipartimento 40, una delle divisioni più opache e riservate dell’intelligence dei Pasdaran. Quello che emerge è un apparato sofisticato, costruito per muoversi tra guerra cibernetica, infiltrazione all’estero e supporto tecnologico a operazioni clandestine contro obiettivi israeliani. Una rete fatta di basi urbane, società di facciata e infrastrutture digitali che, lavorando nell’ombra, aveva il compito di intercettare dati sensibili e monitorare cittadini israeliani e potenziali oppositori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
