Delusione Ferrari Piastri è in pole | gli highlights delle qualifiche

Oscar Piastri domina la notte di Lusail: dopo la vittoria nella Sprint, conquista anche la pole del GP del Qatar, precedendo di un decimo il compagno Lando Norris, autore di un errore nel finale. Max Verstappen si ferma in terza posizione, mentre alle sue spalle spicca la Mercedes con Russell e Antonelli. Altra giornata difficile per la Ferrari: Leclerc è solo decimo dopo un testacoda, e Hamilton, di nuovo eliminato in Q1, sarà costretto a partire 18°. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Delusione Ferrari, Piastri è in pole: gli highlights delle qualifiche

