Delitto Garlasco l'ex pm Venditti sulle intercettazioni di Sempio | Autorizzai io rilascio ai legali di Stasi

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex pm Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari nelle nuove indagini per il delitto di Garlasco del 2007, ha rivelato durante un'intervista di aver concesso in prima persona il rilascio degli audio relativi ad Andrea Sempio agli avvocati difensori di Alberto Stasi, oggi condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

delitto garlasco ex pmDelitto di Garlasco, l’ex pm esce allo scoperto: “Chi è il colpevole” - Ha scelto un modo molto diretto per dire la sua sul delitto di Garlasco e il colpevole dell'uccisione di Chiara Poggi. Scrive newsmondo.it

delitto garlasco ex pmDelitto di Garlasco, perché per l'ex pm Mario Venditti l'inchiesta su Andrea Sempio è "un falso ideologico" - L'ex pm Mario Venditti, indagato per corruzione nella prima inchiesta su Garlasco, ha definito "falso ideologico" le indagini su Andrea Sempio ... virgilio.it scrive

delitto garlasco ex pmGarlasco in Tv, l’ex pm Venditti si sfoga: “Inchiesta su Sempio un falso ideologico, Stasi colpevole” - L’ex procuratore di Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari torna a parlare dell’omicidio di Chiara Poggi: la difesa di Stasi sulle novità sul Dna ... Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Delitto Garlasco Ex Pm