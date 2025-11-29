Delitto di Garlasco Andrea Sempio aveva un movente

Indizi "plurimi" e un movente: gli inquirenti che indagano sulla morte di Chiara Poggi avrebbero rimesso in ordine i tasselli mancanti del delitto di Garlasco. Per questo nei prossimi mesi potrebbero chiudere le indagini a carico di Andrea Sempio e procedere con la richiesta di rinvio a giudizio. Il 37enne, amico del fratello di Chiara, continua a proclamarsi estraneo all'omicidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

