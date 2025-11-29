Delitto di Garlasco Andrea Sempio aveva un movente | è nascosto nelle 7 telefonate a casa Poggi?
Il caso del delitto di Garlasco torna al centro delle cronache giudiziarie con elementi che potrebbero riscrivere una delle pagine più controverse della giustizia italiana. Secondo quanto emerge dalle indagini della Procura di Pavia, diretta da Fabio Napoleone, Andrea Sempio non solo aveva un movente per uccidere Chiara Poggi, ma gli indizi a suo carico si sono moltiplicati negli ultimi mesi fino a configurare un quadro accusatorio che i magistrati definiscono fatto di elementi plurimi e convergenti. I magistrati sostengono di aver ricostruito nel dettaglio ciò che avrebbe spinto Sempio all’omicidio, un elemento che verrà svelato in primavera insieme agli altri dettagli dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Cultweb.it
