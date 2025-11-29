Delia ed eroCaddeo guidano la finale di X Factor 2025 con storie di folk e malinconia

Delia Buglisi e Damiano Caddeo Quattro finalisti si sfideranno giovedì 4 dicembre a Piazza del Plebiscito per la vittoria di X Factor 2025, trasformando storie personali in un confronto musicale senza esclusione di generi. Il palcoscenico come confessione personale. Sul palco di Napoli, Delia Buglisi, 25enne catanese, porta un folk cantautorale che fa del siciliano un linguaggio universale. La sua performance in semifinale, tra Rosa Balistreri e Loredana Bertè, ha confermato una ricerca artistica sospesa tra accademia e istinto. “Il dialetto non è un limite, è la mia cifra emotiva”, ha spiegato la cantante, laureata al Conservatorio di Catania. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Delia ed eroCaddeo guidano la finale di X Factor 2025 con storie di folk e malinconia

Contenuti che potrebbero interessarti

«In bocca al lupo, ragazzi! » L’attesissimo sesto Live di X Factor 2025 ha fatto il botto, segnando un record di ascolti e scatenando una valanga di commenti sui social. Sul palco sono rimasti in quattro: DELIA, PierC, EroCaddeo e Rob, immortalati nelle foto del - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025 ha decretato, in una semifinale da record su tutti i fronti, i suoi 4 finalisti che si giocheranno la vittoria a Napoli! #XFactor2025 #PierC #Delia #EroCaddeo #Rob #LauraPausini #Napoli Vai su X

X Factor 2025, Delia, Erocaddeo, Pierc, Rob, Tomasi e Tellynonpiangere: chi sono i sei talenti che si giocano la finale - La semifinale di X Factor 2025 porta sul palco sei artisti con identità musicali diversissime, ma un filo comune: la capacità di trasformare il proprio percorso in una ... Segnala leggo.it

Chi sono i finalisti X Factor 2025/ Rob, PierC, EroCaddeo e Delia in finale! - X Factor 2025 è arrivato alla semifinale: ecco i quattro possibili finalisti secondo i pronostici, un'assenza spiazza ... ilsussidiario.net scrive

X FACTOR 2025: rob, DELIA, PierC e eroCaddeo in finale - All’X Factor Arena arriverà Irama, tra i protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea. Riporta newsic.it