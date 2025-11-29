Inter News 24 Alessandro Del Piero ha partecipato ad un gioco social e ha incoronato una vecchia conoscenza interista. Vediamo di chi si tratta. Anche Alessandro Del Piero, storico capitano e leggenda della Juventus, si è unito alla popolare tendenza dei social media, partecipando a un challenge molto in voga online. L’ex fantasista, noto per la sua eleganza in campo e fuori, è stato chiamato a selezionare un giocatore rappresentativo per ciascuna nazione tra quelle che ha affrontato o ammirato. QUI LE ULTIME SULLE NOTIZIE DELL’INTER Questo tipo di gioco permette agli appassionati di conoscere le preferenze e i riferimenti calcistici di grandi campioni come Del Piero. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Del Piero incorona un ex interista: è lui il migliore della sua nazione per Pinturicchio