Degrado e violenze a porta Castiglione a Bologna | Una ragazza è stata presa a bottigliate in faccia dentro al supermarket
Bologna, 29 novembre 2025 – “Sembra di essere nel far west”. Risse, schiamazzi, soggetti alterati e parcheggiatori abusivi. I residenti e le attività commerciali di piazza di Porta Castiglione ne vedono e ne sentono di tutti i colori. Sono esasperati da una situazione che continua a minare la sicurezza e il quieto vivere di tutta la zona. Questo ha spinto Fratelli d’Italia, nella mattinata di oggi, a raccogliere firme contro l'escalation di insicurezza che sta vivendo l’area nei pressi dei Giardini Margherita. Degrado a porta Castiglione: cosa è successo. BANCHETTO DI FRATELLI D ITALIA CONTRO IL DEGRADO DI PORTA CASTIGLIONE È stato dato fuoco a un cumulo dell’immondizia accanto alla stazione gas, un gruppo di persone si è preso a catenate, un altro invece è entrato in chiesa e, alterato dalle droghe, ha chiesto di celebrare la messa; poi una ragazza è stata presa a bottigliate in faccia dentro al Carrefour, rischiando di perdere un occhio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
