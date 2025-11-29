Defender Dakar D7X-R svelato il prototipo con motore V8 per i rally raid | al via anche Peterhansel

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La casa britannica ha presentato la livrea definitiva del prototipo, basato sulla versione stradale Defender Octa, con cui tre equipaggi prenderanno parte alla Dakar e al campionato del mondo di rally raid 2026. Motore V8 biturbo e dotazioni per una maratona nel deserto. In gara anche Stéphane Peterhansel, vincitore di 14 edizioni della corsa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

defender dakar d7x r svelato il prototipo con motore v8 per i rally raid al via anche peterhansel

© Gazzetta.it - Defender Dakar D7X-R, svelato il prototipo con motore V8 per i rally raid: al via anche Peterhansel

Contenuti che potrebbero interessarti

Defender Dakar D7X-R, svelato il prototipo con motore V8 per i rally raid: al via anche Peterhansel - R al via della 48esima edizione della Dakar, in programma dal 3 al 17 gennaio 2026 in Arabia Saudita. Lo riporta msn.com

defender dakar d7x rHome Auto Defender Dakar D7X-R, la vettura definitiva per il rally-raid più estremo del mondo - R debutta alla Dakar per dimostrare di che pasta è fatta una vera Defender. Da virgilio.it

defender dakar d7x rDefender Dakar D7X-R: una nuova versione (ancora più estrema) del fuoristrada inglese - R, la versione più potente e resistente mai costruita del celebre fuoristrada britannico, progettata per affrontare la Dakar 2026 con sospensioni rinforzate, V8 biturbo, serbatoi ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Defender Dakar D7x R