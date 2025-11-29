Defender Dakar D7X-R svelato il prototipo con motore V8 per i rally raid | al via anche Peterhansel
La casa britannica ha presentato la livrea definitiva del prototipo, basato sulla versione stradale Defender Octa, con cui tre equipaggi prenderanno parte alla Dakar e al campionato del mondo di rally raid 2026. Motore V8 biturbo e dotazioni per una maratona nel deserto. In gara anche Stéphane Peterhansel, vincitore di 14 edizioni della corsa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
