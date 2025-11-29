De Vecchi | Camarda? Deve dare continuità alle prestazioni e alla crescita

Walter De Vecchi, ex calciatore del Milan, ha voluto spendere alcune parole su Camarda, giocatore del Milan in prestito al Lecce.

De Vecchi ritiene che un anno 'fuori' per Camarda sia stata la scelta giusta - Walter De Vecchi, ex calciatore del Milan, si è così espresso a Radio Rossonera su Francesco Camarda: “Io dico che Camarda ha una fortuna, una famiglia alle spalle ... Lo riporta milannews.it