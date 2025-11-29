DAZN sorpresa di Natale per gli abbonati | cambia la regola sulla doppia visione Ecco come funziona il regalo temporaneo

Inter News 24 Dazn: fino al 31 dicembre stop ai vincoli sulla rete domestica per i piani standard. Si potranno vedere le partite su due dispositivi distanti. Arriva un “regalo” inaspettato sotto l’albero per tutti gli appassionati di sport in streaming. DAZN ha deciso di lanciare una novità significativa, seppur temporanea, modificando le condizioni di utilizzo della propria piattaforma proprio in occasione del periodo natalizio. La strategia del broadcaster ha un obiettivo preciso: agevolare la fruizione dei grandi eventi sportivi durante le festività, abbattendo momentaneamente le rigide barriere sulla condivisione dell’account per garantire maggiore libertà agli utenti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - DAZN, sorpresa di Natale per gli abbonati: cambia la regola sulla doppia visione. Ecco come funziona il “regalo” temporaneo

