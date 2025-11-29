Daspo aereo per i passeggeri violenti | non potranno volare fino a quattro anni

Ilgiornale.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I passeggeri trattati come gli hooligans, o come i teppisti che sfasciano le città. È la soluzione proposta dal ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot per garantire la sicurezza dei voli e frenare l'aumento degli episodi di cosiddetta «air rage», la «rabbia dell'aria», ovvero la moltiplicazione di incidenti e violenze scoppiate ad alta quota, a bordo degli aeroplani. Un fenomeno in costante aumento, che ha spinto la IATA - la International Air Transport Association che rappresenta 365 compagnie in tutto il mondo - prima a stendere il Protocollo di Montreal nel 2014 e poi a chiedere misure più stringenti a difesa della sicurezza aerea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

daspo aereo per i passeggeri violenti non potranno volare fino a quattro anni

© Ilgiornale.it - "Daspo aereo" per i passeggeri violenti: non potranno volare fino a quattro anni

Leggi anche questi approfondimenti

daspo aereo passeggeri violenti"Daspo aereo" per i passeggeri violenti: non potranno volare fino a quattro anni - Le prime contromisure sono state le cosiddette «black list», elenchi di nominativi di passeggeri violenti e sgraditi, ormai adottate in mezzo mondo, dalla Cina agli Stati Uniti. Secondo msn.com

daspo aereo passeggeri violentiLagorio (easyJet) sui Daspo ai passeggeri: “Meglio prevenire, ma abbiamo una nostra blacklist" - Il numero 1 della compagnia low cost inglese per l’Italia: “Chi mette a rischio la sicurezza a bordo merita un segnale forte. Si legge su repubblica.it

daspo aereo passeggeri violentiDaspo aereo ai passeggeri indisciplinati: “Non voleranno più fino a 4 anni”. La svolta in Francia - I passeggeri verranno esclusi dalle compagnie francesi: divieto d’imbarco da 24 a 48 mesi per chi mette a rischio la sicurezza del volo o aggredisce altre ... Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Daspo Aereo Passeggeri Violenti