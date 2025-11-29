Daspo aereo per i passeggeri violenti | non potranno volare fino a quattro anni
I passeggeri trattati come gli hooligans, o come i teppisti che sfasciano le città. È la soluzione proposta dal ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot per garantire la sicurezza dei voli e frenare l'aumento degli episodi di cosiddetta «air rage», la «rabbia dell'aria», ovvero la moltiplicazione di incidenti e violenze scoppiate ad alta quota, a bordo degli aeroplani. Un fenomeno in costante aumento, che ha spinto la IATA - la International Air Transport Association che rappresenta 365 compagnie in tutto il mondo - prima a stendere il Protocollo di Montreal nel 2014 e poi a chiedere misure più stringenti a difesa della sicurezza aerea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
