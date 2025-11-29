Danno da incidente sul pavimento in classe Docente fa ricorso ma il Tribunale dice no al risarcimento | non sempre chi gestisce la scuola è responsabile
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 15232, depositata lo scorso 31 ottobre, ha analizzato la vicenda di un’insegnante che si è fatta male durante l’orario di lavoro, in una scuola dell’infanzia comunale. La docente era caduta a causa di una striscia di separazione tra il pavimento dell’aula e quello del corridoio, sollevatasi in modo improvviso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
