Dalla teoria alla pratica | al Saffi-Alberti la Giornata del geometra apre le porte alla professione

Sabato scorso l’istituto tecnico Saffi-Alberti di Forlì ha ospitato la 22esima Giornata del geometra, organizzata in collaborazione con il Collegio dei geometri di Forlì-Cesena. All’incontro hanno partecipato gli studenti del triennio dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio e della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

CORSO DI DIDATTICA DELL’ITALIANO L2 Dalla teoria alla pratica in classe Possibilità di pagare con CARTA DOCENTI Chiamaci per tutte le info ? 081 823 3410 - facebook.com Vai su Facebook

Al ‘Saffi-Alberti’ con Mattarella. Arrivano ‘The Kolors’, cantanti e sportivi - Definiti gli ospiti dello show ‘Tutti a scuola’ che, alla presenza del capo dello Stato, inaugurerà domani l’anno scolastico: diretta su Rai dalle 16. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Saffi-Alberti, la carica dei 130 diplomati. Quattro bravissimi con 100 e una con lode - Gli alunni che hanno frequentato le classi quinte dell’istituto tecnico Saffi Alberti di Forlì sono stati in totale 134, di questi 4 non ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Mattarella e Valditara all'Istituto Saffi-Alberti di Forlì per l'inaugurazione dell'anno scolastico - Le immagini della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Istituto Tecnico “Saffi- Lo riporta ilgiornale.it