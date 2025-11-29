Dalla Serie A al Brasile | il casting dell’Inter per la fascia destra

Calciomercato.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luis Henrique non convince Chivu e la dirigenza corre al riparo a gennaio Due indizi non fanno una prova, ma poco ci manca. Contro il  Milan  e contro l’ Atletico Madrid, Cristian  Chivu  ha preferito adattare Carlos Augusto a destra, piuttosto che mandare in campo  Luis Henrique  al posto dell’infortunato Dumfries. Un esperimento che non ha portato i suoi frutti, come testimoniano le due sconfitte e che, soprattutto, ha dato indicazioni importanti sul  calciomercato di gennaio, nonostante le smentite di rito. Luis Henrique sul mercato, la lista dell’Inter. Il brasiliano ex Marsiglia ha sin qui fatto molto poco per giustificare la spesa fatta in estate dall’ Inter  e anche le poche volte che è stato chiamato in causa, ha deluso le aspettative con prestazioni spesso insufficienti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

dalla serie a al brasile il casting dell8217inter per la fascia destra

© Calciomercato.it - Dalla Serie A al Brasile: il casting dell’Inter per la fascia destra

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Serie Brasile Casting Dell8217inter