Dalla Norvegia all’Islanda che c’è dietro le sconfitte delle Nazionali di calcio e di basket
L’Italia del calcio perde due volte con la Norve. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
Novembre Nordico a Roma con il Nordic Film Fest Dal 27 al 30 novembre si svolge la XIV edizione del Nordic film fest, la rassegna che nasce con l’intento di promuovere la cinematografia e la cultura dei Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia - facebook.com Vai su Facebook