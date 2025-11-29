Dalla Corsa in Rosa un' aiuto alle donne che affrontano percorsi di cura oncologici

Presso la Baita degli Alpini di Mozzecane si è svolta venerdì 28 novembre, la serata di donazione legata alla quarta edizione della Corsa in Rosa, un appuntamento ormai consolidato per il territorio e sempre più riconosciuto come momento di condivisione, solidarietà e sensibilizzazione dedicata. 🔗 Leggi su Veronasera.it

