Una giovane stilista calabrese, Marialuisa Spagnuolo, ha trasformato in pochi anni un sogno coltivato in silenzio in una corsa professionale travolgente, come un treno in corsa. Con umiltà e una determinazione incrollabile sta scrivendo, passo dopo passo, una storia di moda che nasce dal Sud e parla a tutta l’Italia. Formazione lontano dalle accademie e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Dalla Calabria alle passerelle: la corsa di Marialuisa Spagnuolo