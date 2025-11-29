Dalla Calabria alle passerelle | la corsa di Marialuisa Spagnuolo
Una giovane stilista calabrese, Marialuisa Spagnuolo, ha trasformato in pochi anni un sogno coltivato in silenzio in una corsa professionale travolgente, come un treno in corsa. Con umiltà e una determinazione incrollabile sta scrivendo, passo dopo passo, una storia di moda che nasce dal Sud e parla a tutta l’Italia. Formazione lontano dalle accademie e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
Miss Principessa d'Europa Calabria. Kanita · Don't Let Me Go (Gon Haziri Remix). Il 13 Dicembre in passerella si potranno ammirare le bellissime creazioni della stilista Ketty Turano Chapeau #moda #arte #cultura #bellezza - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Calabria, c’è il sì di Tridico: il centrosinistra «sblocca» la corsa - Sarà Pasquale Tridico, europarlamentare M5S, a guidare la coalizione di centrosinistra che alle Regionali della Calabria, il prossimo 5 e 6 ottobre ... Scrive corriere.it