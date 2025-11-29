Dalla Calabria alle passerelle | la corsa di Marialuisa Spagnuolo

Sbircialanotizia.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane stilista calabrese, Marialuisa Spagnuolo, ha trasformato in pochi anni un sogno coltivato in silenzio in una corsa professionale travolgente, come un treno in corsa. Con umiltà e una determinazione incrollabile sta scrivendo, passo dopo passo, una storia di moda che nasce dal Sud e parla a tutta l’Italia. Formazione lontano dalle accademie e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

dalla calabria alle passerelle la corsa di marialuisa spagnuolo

© Sbircialanotizia.it - Dalla Calabria alle passerelle: la corsa di Marialuisa Spagnuolo

Scopri altri approfondimenti

Regionali Calabria, c’è il sì di Tridico: il centrosinistra «sblocca» la corsa - Sarà Pasquale Tridico, europarlamentare M5S, a guidare la coalizione di centrosinistra che alle Regionali della Calabria, il prossimo 5 e 6 ottobre ... Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Calabria Passerelle Corsa Marialuisa