D' Alfonso Pd sull' aeroporto d' Abruzzo | Piano nazionale lo colloca in Serie B

«L'aeroporto di Pescara è destinato alla Serie B. È questa la verità sullo scalo d'Abruzzo svelata nelle 115 pagine del Piano Nazionale degli Aeroporti che a brevissimo entrerà formalmente nelle aule del Parlamento per l'esame e che scrive lo sviluppo e la proiezione di tutte le infrastrutture. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

D'Alfonso (Pd) sull'aeroporto d'Abruzzo: "Piano nazionale lo colloca in Serie B" - Il deputato del Partito Democratico, Luciano D'Alfonso, parla del piano nazionale degli aeroporti ... Segnala ilpescara.it

Il Pd sulla sanità: "Per evitare il default Marsilio chiede l'intercessione del governo, un tentativo disperato" - Mancano 126 milioni denunciano D'Alfonso e Paolucci e se per il primo la richiesta deroga all’accantonamento obbligatorio delle somme destinate a coprire il deficit sanitario sono "il biglietto per il ... ilpescara.it scrive

Ilva e infrastrutture, a Telenord il confronto tra Alfonso (Pd) e Avvenente (VG) sul futuro di Genova - Il tema centrale della discussione è stato il futuro dello stabilimento siderurgico di Cornigliano, in un momento di grande tensione per i lavoratori ... Riporta telenord.it