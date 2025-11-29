Dal seminterrato di Milano alla leadership globale | i 75 anni di Amplifon

All’inizio del 1950, in un seminterrato di via Cerva a Milano, nei pressi di piazza San Babila, nasceva quella che oggi avremmo chiamato startup, ma che allora è stata l’avventura a cui Algernon Charles Holland avrebbe dedicato la sua vita: Amplifon. Il fondatore era un militare britannico che aveva combattuto la Seconda Guerra mondiale in Italia accanto alle truppe alleate e ai partigiani. Holland era anche un ingegnere, che alla fine della guerra diventò responsabile delle telecomunicazioni per l’esercito alleato nel Nord Italia. L’intuizione di fondare Amplifon nacque da un bisogno: Holland si impegnò ad aiutare gli italiani a prendersi cura del loro udito, soprattutto dopo i bombardamenti della guerra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

